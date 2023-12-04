В Мексике акула убила женщину
На побережье мексиканского штата Халиско женщина погибла после нападения акулы. Об этом сообщает газета El Universal.
По данным Департамента гражданской защиты и пожарной охраны, акула напала на посетительницу пляжа утром 2 декабря. Прибывшие на место офицеры обнаружили женщину без признаков жизни, одна из ее ног была оторвана.
Женщина находилась на пляже вместе с пятилетним сыном, он не пострадал. Местные власти закрыли пляж и начали расследование.
В начале ноября длиннокрылая акула напала на дайвера возле побережья Египта. 66-летний турист из Великобритании Гэри Вирго совершал погружение, когда внезапно подплывшая акула ударила его головой. Вирго, опытный дайвер, не стал делать резких движений и не пострадал. Акула в итоге уплыла.
В июне в результате нападения акулы в Хургаде погиб 23-летний россиянин, а в начале августа акула напала на 65-летнюю украинку на пляже Рокавей-Бич в Нью-Йорке, женщину госпитализировали в тяжелом состоянии.