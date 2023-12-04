В Мексике акула убила женщину

На побережье мексиканского штата Халиско женщина погибла после нападения акулы. Об этом сообщает газета El Universal.

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По данным Департамента гражданской защиты и пожарной охраны, акула напала на посетительницу пляжа утром 2 декабря. Прибывшие на место офицеры обнаружили женщину без признаков жизни, одна из ее ног была оторвана.

Женщина находилась на пляже вместе с пятилетним сыном, он не пострадал. Местные власти закрыли пляж и начали расследование.

В начале ноября длиннокрылая акула напала на дайвера возле побережья Египта. 66-летний турист из Великобритании Гэри Вирго совершал погружение, когда внезапно подплывшая акула ударила его головой. Вирго, опытный дайвер, не стал делать резких движений и не пострадал. Акула в итоге уплыла.