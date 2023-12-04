Адвокат Блиновской опровергла сообщения о погашении налогового долга

Адвокат блогера Елены Блиновской Наталия Сальникова опровергла информацию о том, что ее подопечная оплатила задолженность перед налоговой в размере 1,4 млрд рублей. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что «королева марафонов» якобы погасила долг на сумму 1,4 млрд за несколько дней. В публикации утверждалось, что теперь долгов по налогам у нее нет.

«Это ложь, вброс. Я не знаю, зачем это было сделано. На текущий момент ситуация не изменилась», — прокомментировала информацию Сальникова.

Напомним, что Блиновская была задержана по делу об уклонении от уплаты налогов на 918 млн рублей. Она призналась в неуплате налогов и отмывании денег. Блогер рассказала, что перечисляла сниженный налог в 6%, раздробив свой бизнес, а также не указывала в бухгалтерской отчетности свой настоящий доход. Сейчас она находится под домашним арестом.