Электробус загорелся на зарядной станции на северо-востоке Москвы
Электробус загорелся на зарядной станции в московском районе Алтуфьево возле станции метро «Бибирево». Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на источник в экстренных службах.
По словам собеседника, очевидец заметил задымление на площадке и вызвал пожарных. К месту происшествия прибыли сотрудники экстренных служб, ЦОДД и Мосгортранса. Предположительно, инцидент произошел во время зарядки. Людей в транспортном средстве не было. О пострадавших не сообщается.
Напомним, что 5 августа 2022 года электробус загорелся в центре Москвы на Страстном бульваре во время рейса. Водитель, следуя по маршруту, заметил задымление в нижней части автобуса, остановил его, высадил пассажиров и предпринял все необходимые меры для устранения задымления. В результате происшествия никто не пострадал.