Электробус загорелся на зарядной станции в московском районе Алтуфьево возле станции метро «Бибирево». Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на источник в экстренных службах.

По словам собеседника, очевидец заметил задымление на площадке и вызвал пожарных. К месту происшествия прибыли сотрудники экстренных служб, ЦОДД и Мосгортранса. Предположительно, инцидент произошел во время зарядки. Людей в транспортном средстве не было. О пострадавших не сообщается.