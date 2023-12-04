Калининградец провалился под лед на озере Форелевом

В Калининграде спасли мужчину, который провалился под лед. Об этом сообщает АиФ.

© Газета.Ru

По информации издания, инцидент произошел на озере Форелевом. Россиянин вышел на лед и провалился в полынью примерно в 300 метрах от берега.

Мужчину вытащили из воды и доставили на сушу. В результате мужчина получил переохлаждение, сообщает издание.