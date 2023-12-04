Актер из "Всадника без коня" погиб в автокатастрофе в пустыне

Трагически погиб знаменитый египетский актер кино, театра и сериалов Ашраф Абдель Гафур.

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Как сообщает сегодня Gulf Today, 81-летний ветеран фатально пострадал 3 декабря в автокатастрофе в пустыне на трассе между Каиром и Александрией.

В машине находилась жена актера, которая также пострадала и госпитализирована. В компании Гафура печальную информацию СМИ подтвердили.

Ашраф Абдель Гафур родился в 1942 году. На сцене - с начала 1960-х. Чуть позже начал сниматься. В фильмографии - "Шайтан", "Правда и иллюзии", "Послание", "Всадник без коня", десятки других.