Названа причина аварийной посадки Ми-2 на Ставрополье

Причиной аварийной посадки вертолета Ми-2 в Ставропольском крае стал отказ двигателя, сообщает Telegram-канал SHOT. По его информации, воздушное судно принадлежит компании «Конверс авиа».

© News.ru

Как передает канал, в вертолете находились пилот и линейный трубопроводчик, которые совершали плановый облет нефтепровода на территории Георгиевского городского округа. Двигатель у судна отказал в районе 25-го километра трассы Георгиевск — Пятигорск. В результате жесткой посадки вертолет получил повреждения, экипаж не пострадал.

Ранее вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку в Якутии. На борту находились пять человек. Известно, что во время взлета вертолет начал терять высоту и командир судна принял решение о посадке. Воздушное судно выполнило аварийную посадку в горной местности в 325 километрах от села Жиганска.