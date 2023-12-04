Крупная драка подростков в Казахстане попала на видео

В Казахстане в Алматинской области произошла массовая драка подростков, видео инцидента публикует Telegram-канал «Sputnik Казахстан». В полиции сообщили, что драка началась с конфликта двух учеников 9-го и 10-го классов в селе Жапек Илийского района.

Судя по видео, конфликт развернулся вблизи домов у берега ручья. На распространившихся кадрах толпа избивает двоих пострадавших. Постепенно на месте становится все больше несовершеннолетних.

Ранее в ГУ МВД по Иркутской области опровергли информацию о взаимосвязи убийства 15-летнего мальчика с сериалом «Слово пацана. Кровь на асфальте». Известно, что около остановки в Иркутске к компании друзей подошла группа незнакомых подростков и начала задавать вопросы. Вскоре произошла драка, в ходе потасовки зарезали девятиклассника на глазах у товарищей. Подозреваемого в совершении преступления задержали и допросили.

В МВД по Дагестану заявили, что распространяемая информация о том, что избиение школьницы сверстницами в Махачкале также связано с сериалом «„Слово пацана. Кровь на асфальте“» недостоверна. В ведомстве подчеркнули, что на допросе задержанные сообщили, что не смотрели сериал.