Россиян закрыли в самолете на несколько часов из-за неисправности двигателя

Рейс российской авиакомпании из Москвы в Нижнекамск задержали более чем на пять часов из-за неисправности двигателя. Во время ожидания вылета пассажиров на несколько часов закрыли в самолете, пишет Telegram-канал Shot.

По данным источника, командир воздушного судна сообщил россиянам, что Airbus A321 не смог вовремя вылететь из Шереметьево из-за поломки двигателя. Согласно информационному табло аэропорта, отправление было назначено на 22:40 воскресенья, 3 декабря, однако его перенесли на 4:11.

Источник опубликовал видео, на котором один из 180 пассажиров рейса говорит, что люди провели в салоне по меньшей мере два часа в ожидании взлета. В итоге борт приземлился в Нижнекамске только в 6:30 понедельника, 4 декабря.