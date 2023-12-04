На Колыме мужчина присвоил золотые слитки на сумму более 19 млн рублей

На Колыме 35-летний мужчина нашел и присвоил 12 золотых слитков золота общей стоимостью более 19 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

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Инцидент произошел возле города Сусуман в 2015 году. Неподалеку от автозаправки мужчина обнаружил пакет со слитками, которые решил забрать домой.

О том, что местный житель хранит у себя драгоценный металл стало известно после того, как его автомобиль остановил инспектор ГИБДД в августе 2023 года. Правоохранителю показалась странной траектория движения транспортного средства и он потребовал остановиться. Мужчина проигнорировал указания правоохранителя, после чего разогнался и врезался в бывшее здание поста ГАИ. Скрываясь от погони, он решил спрятаться на крыше многоквартирного дома, где его задержали сотрудники ФСБ.