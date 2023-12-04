В Японии на месте падения конвертоплана Osprey обнаружены тела членов экипажа

В Японии на месте падения конвертоплана Osprey обнаружены тела пяти членов экипажа
Тела, предположительно, пяти членов экипажа потерпевшего крушение на прошлой неделе американского конвертоплана Osprey обнаружены во время проведения поисковой операции на юго-западе Японии, сообщил телеканал NHK.
Согласно сообщению канала, водолазы также смогли обнаружить обломки самого конвертоплана, передает ТАСС.
В данный момент японская и американская стороны проводят выяснение деталей информации.
Поисковая операция ведется совместными усилиями ВС США и Сил самообороны Японии.
Напомним, 29 ноября в Японии разбился конвертоплан Osprey ВВС США, японские СМИ сообщили о гибели одного члена экипажа. В США подтвердили нахождение восьми военных в упавшем конвертоплане.
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