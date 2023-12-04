Администратор компьютерного клуба изнасиловал двух несовершеннолетних россиянок

В Уфе 18-летнего администратора компьютерного клуба заподозрили в изнасиловании 13-летней и 15-летней девочек. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

По данным канала, потерпевшие иногда приходили в компьютерный клуб на улице Космонавтов. Там 1 июня молодой человек надругался над семиклассницей. Через несколько дней он изнасиловал вторую пострадавшую.

Отмечается, что девочки не были знакомы. Сейчас сотрудника клуба задержали и поместили в СИЗО. Следствие проверяет его на причастность к аналогичным преступлениям.