СМИ: в Турции обстреляли автобус с пассажирами
В Турции неизвестный из винтовки обстрелял автобус, в котором находились 33 пассажира. Об этом сообщает NTV.
По данным канала, автобус направлялся с автовокзала Эрбаа в Стамбул, когда неизвестный человек несколько раз выстрелил в его сторону. Пули пробили крышку двигателя и повредили дизельный фильтр. В ходе осмотра, проведенного на месте происшествия полицией, были обнаружены три винтовочных патрона.
В результате стрельбы никто не пострадал. Стрелявшего ищет полиция, его мотивы пока неизвестны.
Ранее в Турции туристический автобус попал в аварию по дороге в Каппадокию. Автобус столкнулся с другой машиной на шоссе, а затем врезался в столб.
Жертвами ДТП стали гид и один из туристов, еще 28 человек пострадали, их госпитализировали с травмами различной степени тяжести. Российских туристов в автобусе не было.