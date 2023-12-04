СМИ: в Турции обстреляли автобус с пассажирами

В Турции неизвестный из винтовки обстрелял автобус, в котором находились 33 пассажира. Об этом сообщает NTV.

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По данным канала, автобус направлялся с автовокзала Эрбаа в Стамбул, когда неизвестный человек несколько раз выстрелил в его сторону. Пули пробили крышку двигателя и повредили дизельный фильтр. В ходе осмотра, проведенного на месте происшествия полицией, были обнаружены три винтовочных патрона.

В результате стрельбы никто не пострадал. Стрелявшего ищет полиция, его мотивы пока неизвестны.

Ранее в Турции туристический автобус попал в аварию по дороге в Каппадокию. Автобус столкнулся с другой машиной на шоссе, а затем врезался в столб.