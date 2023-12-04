Названа предварительная причина пожара с погибшими детьми в центре Москвы

Пожар в многоэтажном доме на Библиотечной улице в центре Москвы, унесший жизни двоих детей, мог произойти из-за гирлянды китайского производства, сообщает Telegram-канал Mash. По его данным, изделие спровоцировало короткое замыкание.

Как пишет Mash, гирлянда заискрилась, после чего огонь перекинулся на штору. Это и стало причиной возникновения крупного пожара в квартире с маленькими детьми.

Напомним, пожар в жилом доме на Библиотечной улице в Москве вспыхнул вечером 3 декабря. Пресс-служба МЧС сообщала, что сотрудники ведомства спасли четырех человек, включая двух детей, а также эвакуировали 30 человек.