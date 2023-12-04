Следователи рассказали подробности убийства школьника в Иркутске

Конфликт двух групп подростков в столице Иркутской области, в результате которого погиб 15-летний мальчик, произошел после посещения одной из компаний сауны. Шесть человек задержаны, некоторые из них уже привлекались к уголовной ответственности.

© Российская Газета

Сотрудники регионального главка СК, расследующие дело об убийстве, выяснили обстоятельства случившегося, рассказали в ведомстве.

Установлено, что 2 декабря шесть человек в возрасте от 15 лет до 21 года после посещения сауны подошли к остановке транспорта "Лисиха" на улицу Байкальскую, где из-за словесной перепалки начали избивать пятерых подростков. 15-летний школьник получил как минимум четыре ножевых ранения и скончался на месте происшествия.

Зачинщики драки скрылись, но вскоре следователи СК и сотрудники уголовного розыска МВД установили личности подозреваемых. Четверых задержали в Иркутске, двоих - в Качугском районе.

Возбуждено уголовное дело об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ) и хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ). Расследование поставили на контроль в центральном аппарате СК России. Глава ведомства поручил руководителю иркутского главка доложить о ходе следствия.

В главке уточнили, что задержанные молодые люди характеризуются отрицательно, некоторые не только уже попадали в поле зрения правоохранителей, но и привлекались к уголовной ответственности.