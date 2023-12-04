МЧС ликвидировали пожар на Открытом шоссе в Москве

Пожар в производственно-складском здании Московского завода специализированных автомобилей удалось ликвидировать. Об этом сообщили в столичном главке МЧС в Telegram-канале.

© ТРК «Звезда»

«В Москве сотрудники МЧС России ликвидировали пожар», - указала пресс-служба.

Немногим ранее специалисты ликвидировали открытое горение. Во время пожара никто не пострадал.

Корреспондент «Звезды» Александр Федорчак побывал на месте происшествия. Он рассказывал, что из помещений поднимался густой черный дым. В здании, в котором произошел пожар, было огромное количество легковоспламеняющихся материалов - пластмасс и покрышек, которые вынесли с территории.