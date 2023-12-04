Manila Times: число жертв теракта ИГ в университете на Филиппинах достигло 11

Число жертв теракта в университете на Филиппинах достигло 11. Об этом пишет The Manila Times. Взрыв произошел в городе Марави во время мессы в здании гимназии при Государственном университете Минданао.

© Газета.Ru

Сообщается о ранении еще 46 человек. На Филиппинах теракт связывают с ликвидацией 11 высокопоставленных членов военизированной группировки Dawlah Islamiyah. По словам министра обороны Жилберту "Гибо" Теодоро-младшего, к теракту причастна неназванная террористическая группировка.