В Москве произошло обрушение крыши на заводе специализированных автомобилей
В Москве произошло обрушение крыши на складах завода специализированных автомобилей, где произошел пожар, сообщает «Московский комсомолец».
Огонь бушует на Открытом шоссе на востоке города. Возгорание произошло в трёхэтажном разноуровневом административно-производственном здании.
Огонь охватил 500 кв. метров, пожару присвоен второй ранг сложности. На месте работают несколько пожарных бригад. Пожар интенсивно распространяется по территории склада.
Предприятие входит десятку среди производителей прицепов в Европе.
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