В Москве произошло обрушение крыши на заводе специализированных автомобилей

В Москве произошло обрушение крыши на складах завода специализированных автомобилей, где произошел пожар, сообщает «Московский комсомолец».

Огонь бушует на Открытом шоссе на востоке города. Возгорание произошло в трёхэтажном разноуровневом административно-производственном здании.

Огонь охватил 500 кв. метров, пожару присвоен второй ранг сложности. На месте работают несколько пожарных бригад. Пожар интенсивно распространяется по территории склада.