Блогер обманула россиян на миллионы и попала под следствие

Октябрьский районный суд Екатеринбурга избрал меру пресечения блогеру Екатерине Улановой, обвиняемой в крупном мошенничестве — клиенты пожаловались, что не получили заказанные у нее товары, несмотря на полную оплату. Об этом сообщает E1.ru.

© Lenta.ru

Следователь просил об аресте фигурантки дела, однако суд решил оставить ее на свободе с запретом покидать дом ночью и общаться с потерпевшими. Мера пресечения избрана до 1 февраля 2024 года. Мужу избрана подписка о невыезде.

По версии следствия, супруги на протяжении длительного времени похищали у граждан деньги под предлогом оплаты за поставку бытовой техники, мобильных телефонов и других товаров. Следствие оценило ущерб от мошенничества в 1,6 миллиона рублей. Сейчас устанавливается точное число обманутых блогером.

Уланова отвергает обвинения в мошенничестве. Она утверждает, что большинство клиентов получили товары либо полный возврат средств.