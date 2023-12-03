Telegram-канал Mash со ссылкой на свои источники сообщает, что при пожаре в многоэтажном доме на Библиотечной улице в центре Москвы погибли два ребенка. По его данным, сильно пострадал 48-летний отец погибших, его доставили в больницу в тяжелом состоянии. Официального подтверждения информации пока нет.

Mash уточнил, что погибшим детям было четыре и девять лет. По сведениям канала, спасатели вытащили несовершеннолетних из горящего дома, их оперативно забрали медики. Однако по пути в больницу малыши скончались.

До этого пресс-служба МЧС сообщала, что сотрудники ведомства спасли четырех человек, включая двух детей. В МЧС отметили, что огнеборцы эвакуировали 30 человек. Также в ведомстве сказали, что возгорание произошло на 10-м этаже на площади 25 квадратных метров. Сейчас пожар ликвидирован.

Также в Сети опубликовали фотографии с места происшествия. На кадрах видно, что из окна многоэтажного дома вырывалось сильное пламя и черный дым.