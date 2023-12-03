Двоих детей спасли при пожаре в Москве

В Москве пожарные спасли двух несовершеннолетних и двух взрослых. Об этом пишет телеканал «360» со ссылкой на источник.

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Возгорание произошло на 10-м этаже жилого 16-этажного здания в Таганском районе на улице Библиотечной.

Прибывшие на место происшествия представители экстренных служб спасли из горящей квартиры двух детей. Также пожарные спасли двух взрослых на 10-м и 15-м этажах. Трое из четверых спасенных были госпитализированы, одному помощь не потребовалась.

Кроме того, спасатели успешно эвакуировали из горящего здания 30 человек.