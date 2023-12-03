Двоих детей спасли при пожаре в Москве
В Москве пожарные спасли двух несовершеннолетних и двух взрослых. Об этом пишет телеканал «360» со ссылкой на источник.
Возгорание произошло на 10-м этаже жилого 16-этажного здания в Таганском районе на улице Библиотечной.
Прибывшие на место происшествия представители экстренных служб спасли из горящей квартиры двух детей. Также пожарные спасли двух взрослых на 10-м и 15-м этажах. Трое из четверых спасенных были госпитализированы, одному помощь не потребовалась.
Кроме того, спасатели успешно эвакуировали из горящего здания 30 человек.
В МЧС пояснили, что возгорание уже ликвидировано. Площадь пожара составила 25 квадратных метров. Подробности и причины произошедшего уточняются.
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