В регионе РФ задержали напавшего на женщину с ребенком в лифте мужчину

В Самарской области правоохранители задержали мужчину, напавшего на женщину с ребенком в лифте. Об этом сообщает МВД России по региону.

Инцидент произошел в микрорайоне «Южный Город — 2». По данным Telegram-канала «СамараДТП», мужчина накинулся на женщину после того, как она сделала ему замечание из-за курения в подъезде. Полицейские прибыли на место происшествия и задержали злоумышленника.