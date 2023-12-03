В регионе РФ задержали напавшего на женщину с ребенком в лифте мужчину

В Самарской области правоохранители задержали мужчину, напавшего на женщину с ребенком в лифте. Об этом сообщает МВД России по региону.
Инцидент произошел в микрорайоне «Южный Город — 2». По данным Telegram-канала «СамараДТП», мужчина накинулся на женщину после того, как она сделала ему замечание из-за курения в подъезде. Полицейские прибыли на место происшествия и задержали злоумышленника.
Ранее житель Новосибирска жестоко избил женщину в лифте. Он повалил ее на пол и нанес несколько ударов ногой, а затем продолжил избивать жертву кулаками. Заметив установленную в лифте камеру, мужчина покинул лифт вместе с женщиной.
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