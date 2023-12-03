В Иркутске у грузового самолета при посадке сложилась стойка шасси

В Иркутске у грузового самолёта при посадке сложилась стойка шасси
У грузового самолёта АН-26Б компании «ИрАэро» при посадке в аэропорту Иркутска сложилась стойка шасси.
Об этом сообщил представитель авиакомпании.
«В воскресенье при посадке в аэропорту Иркутска у грузового борта АН-26Б сложилась передняя стойка шасси. В самолете, летевшем из посёлка Мама, находились пять членов экипажа», — цитирует его РИА Новости.
Уточняется, что борт перевозил почтовый груз, никто из членов экипажа не пострадал.
Ранее вылет самолёта из Новосибирска в Талакан (Якутия) задержали на 38 часов из-за неисправности воздушного судна,