Началось расследование нападения с ножом на российского подростка

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по факту нападения с ножом на подростка в Иркутске, в результате чего он не выжил. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным ведомства, 2 декабря на остановке общественного транспорта на улице Байкальской произошел конфликт между несовершеннолетними, в ходе которого 15-летний школьник получил удар ножом в шею. Врачи скорой помощи, несмотря на усилия, не смогли его спасти.