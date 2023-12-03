Уральский подросток избил продавщицу за отказ продавать алкоголь

В Екатеринбурге подросток избил продавщицу, которая не продала ему алкоголь. Об этом в Telegram-канале сообщает E1.RU.

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По информации издания, инцидент произошел 2 декабря на улице Старых Большевиков в продуктовом магазине. Несовершеннолетний попытался приобрести алкоголь, но продавщица отказалась отпускать ему спиртное. Тогда школьник начал ей угрожать и избивать.

Сотрудница магазина предупредила его, что вызовет полицию, а затем сильно закричала. По словам очевидцев произошедшего, школьник также сломал руку мужчине, который попытался остановить его, передает издание.