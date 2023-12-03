В подмосковных Химках неизвестные порезали колеса у десятков машин. Об этом пишет Telegram-канал "Осторожно, Москва".

За ночь злоумышленники повредили шины на примерно 20 автомобилях, припаркованных во дворе дома N4 на улице Панфилова. От рук хулиганов пострадали даже машины такси и каршеринга.

"Порезы как от ножа. Полицию вызвали, они посмотрели и сказали ехать в отделение", - отметил местный житель.