Неизвестные за ночь прокололи колеса 20 автомобилям в подмосковных Химках
В подмосковных Химках неизвестные порезали колеса у десятков машин. Об этом пишет Telegram-канал "Осторожно, Москва".
За ночь злоумышленники повредили шины на примерно 20 автомобилях, припаркованных во дворе дома N4 на улице Панфилова. От рук хулиганов пострадали даже машины такси и каршеринга.
"Порезы как от ножа. Полицию вызвали, они посмотрели и сказали ехать в отделение", - отметил местный житель.
Жильцы многоэтажки не догадываются о причинах произошедшего и не знают, кто мог организовать эту акцию. Пострадавшие автомобилисты уже оставили в полиции заявления.
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