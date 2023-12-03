В Британии сообщили о взрыве в Красном море

В Баб-эль-Мандебском проливе Красного моря мог произойти взрыв. Об этом пишет Reuters со ссылкой на управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO).

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По данным ведомства, в районе пролива заметили активность дронов, после чего, предположительно, произошел взрыв. Уточняется, что беспилотники прилетели из Йемена.

Владельцев судов, находящихся поблизости, попросили соблюдать осторожность.

19 ноября йеменские повстанцы-хуситы захватили в Аденском заливе грузовое судно Galaxy Leader, посчитав его израильским. Некоторое время спустя мятежники пригрозили, что будут идти в атаку на все гражданские корабли под флагом Израиля, которые покажутся в зоне доступности их средств поражения.