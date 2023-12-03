Серийного педофила задержали в Санкт-Петербурге

Педофила, который изнасиловал как минимум трех несовершеннолетних девочек, задержали в Санкт-Петербурге, пишет Telegram-канал SHOT. По его данным, мужчина признался в преступлениях.

По информации канала, задержанный совершал преступления с 2017 года по 2023 год. Он знакомился со своими жертвами в социальных сетях, после чего приглашал их к себе домой и совращал, зная о возрасте потерпевших. По данным SHOT, мужчина надругался над девушками в возрасте 14, 15 и 16 лет. Все они обратились в правоохранительные органы.

Следователи считают, что пострадавших от действий педофила могло быть больше. Злоумышленнику грозит до 15 лет тюремного заключения.

Ранее в петербургском ЖК «Солнечный город» мужчина домогался маленькой девочки. Подозреваемый заманил ребенка в мусоросборную камеру одного из подъездов. Там он отобрал у потерпевшей мобильный телефон и попытался раздеть. Испугавшись, девочка начала кричать, чем напугала извращенца. Мужчину задержала охрана комплекса и передала полиции.