В Махачкале две девушки избили 13-летнюю школьницу
В Махачкале (Дагестан) девушки 16 и 17 лет избили 13-летнюю школьницу, предположительно, за то, что она их якобы оскорбила. Об этом RT рассказали в местной полиции.
Отмечается, что видео драки быстро распространилось в социальных сетях.
Нападавших установили, их вместе с родителями доставили в отдел полиции.
13-летняя девочка пострадала несильно.
Ранее сотрудники правоохранительных органов Забайкальского края установили личности всех подростков, избивавших и оскорблявших младшеклассников в школе посёлка Могойтуй.