Кафе-бар загорелся в Москве

В воскресенье, 3 декабря в Москве произошел пожар в кафе-баре «Петтина» на улице Космонавтов. На место ЧП прибыли пожарные и скорая помощь, сообщает Telegram-канал Mash.

Из заведения эвакуировали 10 человек, это работники кафе и два клиента. Бригада медиков оказала помощь одному легко пострадавшему на месте происшествия.

Очевидцы говорят, что наблюдали открытое пламя на крыше. На опубликованных кадрах видно, что пожарные сбили огонь и проливают конструкции.