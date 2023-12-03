В Челябинской области мужчина напал на пассажиров автобуса

"Едва не закончилась трагедией обычная поездка рейсового автобуса Челябинск - Чесма. <...> В дежурную часть <...> поступило сообщение от водителя автобуса, что в салоне транспортного средства происходит драка. <...> Первыми на 69-й км автодороги Челябинск - Троицк буквально через несколько минут прибыл экипаж областного полка ДПС. <...> Инспекторы установили, что в автобусе произошла словесная ссора, переросшая в драку, в результате которой пострадали три пассажира, в том числе одному из пострадавших причинены резаные раны", - говорится в сообщении.