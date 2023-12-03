Ребёнок погиб в результате пожара в квартире жилого дома в Саратове

Ребёнок погиб, ещё два человека пострадали в результате пожара в квартире пятиэтажного жилого дома в Саратове.

Об этом информирует пресс-служба МЧС России по Саратовской области.

По данным ведомства, на момент пожара в квартире находились две женщины и ребёнок.

«К сожалению, трёхлетний мальчик погиб, женщины госпитализированы», — говорится в сообщении.