Ребёнок погиб в результате пожара в квартире жилого дома в Саратове
Ребёнок погиб, ещё два человека пострадали в результате пожара в квартире пятиэтажного жилого дома в Саратове.
Об этом информирует пресс-служба МЧС России по Саратовской области.
По данным ведомства, на момент пожара в квартире находились две женщины и ребёнок.
«К сожалению, трёхлетний мальчик погиб, женщины госпитализированы», — говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что женщина и трое детей погибли в результате пожара в двухэтажном доме в посёлке Охотск Хабаровского края.