Женщина и трое детей погибли в пожаре в Хабаровском крае

Женщина и трое детей погибли при пожаре ночью в деревянном бараке в Хабаровском крае . Об этом сообщается в телеграм-канале прокуратуры региона.

Прокуратура проводит проверку в связи с гибелью людей при пожаре в Охотском районе Хабаровского края. Возгорание в квартире двухэтажного жилого дома случилось в ночь на 3 декабря. В результате пожара погибли 33-летняя женщина и трое детей (5, 7 и 15 лет).

"Как уточняет краевой главк МЧС, в ходе тушения были обнаружены тела пяти человек без признаков жизни. В ходе реанимационных мероприятий удалось вернуть к жизни мужчину 1990 года рождения, которого затем доставили в Охотскую районную больницу. Женщину 1990 года рождения и троих детей 2017, 2016 и 2008 годов рождения спасти не удалось", – говорится в сообщении.

Рассматривается несколько причин возникновения пожара, в том числе неосторожное обращение с огнем и нарушение требований эксплуатации электрооборудования. Автономный дымовой пожарный извещатель в жилье отсутствовал. Ранее пожарные спасли четверых взрослых и двух детей из горевшего многоэтажного дома на юго-востоке Москвы. Огонь вспыхнул на седьмом этаже 17-ти этажного жилого дома на улице Новомарьинской. Из горевшей квартиры спасли трех человек, в том числе детей. Их передали медикам для проверки. Кроме того, с верхних этажей спали еще троих.