В аэропорту Мюнхена бизнес-джет австрийской авиакомпании Bairline опрокинулся на заднюю часть фюзеляжа из-за налипшего на него снега. Об этом РИА Новости сообщили в компании и пресс-службе воздушной гавани.

Как заявили в пресс-службе аэропорта, самолет уже вернули в исходное положение.

До этого в пресс-службе мюнхенской воздушной гавани сообщили, что около 560 авиарейсов из 880 запланированных будут отменены в аэропорту Мюнхена в воскресенье, 3 декабря.

Пассажиров попросили проверить статус своего рейса перед поездкой.

Авиасообщение было временно приостановлено из-за сильного снегопада в Баварии. Сотням пассажиров пришлось провести ночь в аэропорту Мюнхена.