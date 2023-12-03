Цунами дошло до Японии после землетрясения на Филиппинах

Цунами высотой до 40 сантиметров дошло до тихоокеанских прибрежных районов Японии после землетрясения магнитудой 7,5 на Филиппинах, сообщил телеканал NHK. Сначала волны обрушились на берег острова Хатидзедзима, которые расположены к югу от полуострова Идзу и формально являются частью столичной префектуры Токио.

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Спустя час, после того, как цунами дошли до Хатидзедзима, волны меньшей силы и высотой примерно 10-20 сантиметров были зафиксированы и в других районах.

О разрушениях и пострадавших не сообщается. Местным жителям рекомендовали держаться подальше от прибрежных районов.

Цунами было вызвано филиппинским землетрясением магнитудой 7,5, которое произошло в Минданао. Система предупреждения о цунами США предупреждала ранее об образовании волн высотой до 3 метров над уровнем прилива.