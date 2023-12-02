Появилось видео с последствиями мощного землетрясения в Азии

В интернете появилось видео из районов Филиппин, пострадавших от мощного землетрясения магнитудой 7,5. Об этом сообщает RT.

На кадрах показаны разрушения в одном из ТЦ, где обваливается потолок и на посетителей летят части конструкций. Также видно как в домах раскачиваются аквариумы и горшки с цветами, а на улицах обрываются провода ЛЭП.

Информации о пострадавших пока нет.

Землетрясение магнитудой около 7 произошло на Филиппинах в субботу вечером. Эпицентр находился в 42 километрах к северо-востоку от Хинатуана (Суригао-дель-Сур). Землетрясение магнитудой 5 ощущалось и в других провинциях.

Власти также выпустили предупреждения о цунами в прибрежных районах.

«Ожидается разрушительное цунами с опасной для жизни высотой волн», - говорится в сообщении Филиппинского института вулканологии и сейсмологии (Phivolcs).