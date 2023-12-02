Сухогруз Blue Shark не могут снять с мели после мегашторма

В России не могут найти владельца сухогруза Blue Shark, севшего на мель во время мегашторма 28 ноября. Корабль, застрявший в песке, до сих пор ждет букировки. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Во время шторма у сухогруза Blue Shark оторвался якорь. Из порта Тамани, где его загрузили ячменем для Египта, судно отнесло на 60 км в море. Сухогруз сел на мель вблизи поселка Витязево.

На борту находится тонны мазута, дизтоплива, воды, а также груз — 2746 тонн ячменя стоимостью 24 млн рублей. Все члены экипажа (21 человек) эвакуированы на сушу. Сейчас они ожидают буксировки сухогруза. Процесс может затянуться, поскольку под судном находится сплошной песок.

Ситуацию осложняет то, что владелец Blue Shark до сих пор не объявился. Не исключено, что он может быть оштрафован за бездействие.

Сухогрузу Blue Shark 26 лет, он принадлежит компании White Shark Shipping LTD-LIB (базируется в Греции). Стоимость корабля 5,4 млн долларов.