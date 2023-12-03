В районе Филиппинских островов произошло мощное землетрясение

Землетрясение магнитудой 6,4 произошло в районе Филиппинских островов. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на Немецкий геологический центр (GFZ).

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«Землетрясение магнитудой 6,4 произошло в воскресенье в районе Филиппинских островов», – говорится в сообщении.

По данным геологов, землетрясение произошло на глубине 10 км под поверхностью Земли.

Накануне землетрясение магнитудой 5,5 произошло у побережья Индонезии. Эпицентр сейсмологического события находился в 372 км к юго-западу от города Туал.