В столичных аэропортах задержали или отменили более 30 рейсов

Более 30 рейсов задержали или отменили в московских аэропортах из-за непогоды. Об этом сообщает сервис « Яндекс Расписание».

По данным на 07:10 мск в авиагавани «Внуково» задержали 12 самолетов, 7 рейсов отменены. В «Домодедово» задержаны 12 бортов, еще два отменены. При этом в «Шереметьево» задержали семь рейсов.