Почти 40 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы

Как минимум 35 авиарейсов задержаны, а пять были отменены в московских аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево". Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Расписание". По последней информации, на 1:37 мск, в аэропорту "Внуково" задержаны 11 рейсов, а четыре были отменены.

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В "Домодедово" задержаны четыре рейса, один отменен. В то же время в аэропорту "Шереметьево" задержаны 20 рейсов. Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец ранее сообщил РИА Новости о предстоящих сильных снегопадах, метелях и температуре до минус шести градусов в Москве в воскресенье.