Более десяти человек отравились во время музыкального концерта в Москве

СК: во время музыкального концерта в Москве отравились более десяти человек
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал предоставить ему доклад о ходе проверки в связи с отравлением более десяти посетителей музыкального концерта в Москве. Информация об этом появилась в Telegram-канале ведомства.
«Проводится доследственная проверка по факту отравления посетителей концерта одного из музыкальных исполнителей», — говорится в сообщении.
При этом отмечается, что причина интоксикации устанавливается.
Ранее в Кировской области школьников госпитализировали с пищевым отравлением.
Также в Кировской области две девочки умерли в результате отравления угарным газом.