СК: во время музыкального концерта в Москве отравились более десяти человек

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал предоставить ему доклад о ходе проверки в связи с отравлением более десяти посетителей музыкального концерта в Москве. Информация об этом появилась в Telegram-канале ведомства.

Более десяти человек отравились во время музыкального концерта в Москве
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«Проводится доследственная проверка по факту отравления посетителей концерта одного из музыкальных исполнителей», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что причина интоксикации устанавливается.

Ранее в Кировской области школьников госпитализировали с пищевым отравлением.

Также в Кировской области две девочки умерли в результате отравления угарным газом.

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