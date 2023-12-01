Продавец шаурмы в Москве погнался за недовольным покупателем с тесаком

По данным ведомства, вечером молодой человек пришел в заведение в центре столицы и попросил приготовить ему шаурму. Получив еду, клиент посчитал, что она приготовлена не достаточно хорошо. Когда он сказал об этом повару, тот схватил тесак и побежал за молодым человеком, угрожая насилием. Lenta.ru