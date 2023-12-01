В МЧС России опровергли взрыв газа в пятиэтажке в Волжском
В МЧС России опровергли информацию о том, что в жилом доме в городе Волжском Волгоградской области взорвался бытовой газ. По данным ведомства, в квартире произошел пожар — горели вещи на площади 15 квадратных метров.
По информации МЧС, пострадавшего мужчину передали медикам. Экстренные службы ликвидировали пожар за 21 минуту, включая время на прибытие, пояснили в ведомстве.
В МЧС уточнили, что на месте работали 20 специалистов. Было задействовано семь единиц техники.
Ранее мэрия города сообщала, что в многоэтажке в Волжском произошел взрыв газа, а позднее случился пожар в одной из квартир.