Человек упал на пути на Люблинско-Дмитровской линии метро

Человек упал на пути на Люблинско-Дмитровской линии столичного метро, в результате чего оказались временно увеличены интервалы движения поездов. Об этом в пятницу, 1 декабря, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

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— На северном участке Люблинско-Дмитровской линии (10) временно увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути, — говорится в Telegram-канале департамента.

В этот же день человек упал на пути на восточном участке Калининской линии метро.