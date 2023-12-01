В Волжском в результате взрыва газа в жилом доме погиб человек

В многоквартирном доме в городе Волжском Волгоградской области произошел взрыв газа. Об этом сообщили в Telegram-канале администрации города.

ЧП произошло в доме по улице Пионерской, 28. В результате взрыва бытового газа начался пожар в квартире.

"Все службы на месте", - сообщили в администрации.

Как уточнили РИА Новости в мэрии, предварительно известно об одном погибшем. Это хозяин квартиры.