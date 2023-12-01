В Волгоградской области произошел взрыв газа, есть погибший
В многоквартирном доме в городе Волжский Волгоградской области произошёл взрыв бытового газа. Об этом администрация города сообщила в своём Telegram-канале.
Уточняется, что взрыв произошёл в доме № 28 на улице Пионерская. Согласно предварительным данным, причиной стала утечка газа в квартире на 5 этаже.
В администрации города сообщили, что в результате погиб как минимум один человек. Кроме того, взрыв вызвал возгорание, которое распространилось уже на две квартиры.
«На место стянуты пожарные расчеты и другие службы. <...> При ЧП, по меньшей мере, погиб 1 человек», — рассказали в администрации города.
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