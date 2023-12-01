В Волгоградской области произошел взрыв газа, есть погибший

В многоквартирном доме в городе Волжский Волгоградской области произошёл взрыв бытового газа. Об этом администрация города сообщила в своём Telegram-канале.

Уточняется, что взрыв произошёл в доме № 28 на улице Пионерская. Согласно предварительным данным, причиной стала утечка газа в квартире на 5 этаже.

В администрации города сообщили, что в результате погиб как минимум один человек. Кроме того, взрыв вызвал возгорание, которое распространилось уже на две квартиры.