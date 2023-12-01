Пожар на столичном рынке «Садовод» ликвидирован

Пожар на рынке «Садовод» на юго-востоке столицы ликвидирован. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах в пятницу, 1 декабря.

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Пожар, о котором идет речь, произошел в нескольких павильонах рынка «Садовод». Огонь охватил линии 19 и 20.

С территории рынка эвакуированы 350 человек. Также в МЧС опровергли появившуюся в СМИ информацию о пострадавших во время пожара.