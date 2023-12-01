В Санкт-Петербурге взорвался склад с химикатами, в результате пострадал один человек. Об этом сообщает Readovka.

Отмечается, что сначала на складе возник пожар — когда на место прибыли пожарные бригады, внутри ангара с химикатами произошёл взрыв. В результате пострадал один из сотрудников склада. Согласно имеющейся информации, его госпитализировали с ожогами.

Кроме того, взрыв привёл к увеличению площади пожара. В данный момент сотрудники МЧС пытаются ликвидировать возгорание.