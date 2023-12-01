Матери-убийце новорожденного ребенка в поезде «Ласточка» вынесли приговор

В Москве женщине, подозреваемой в убийстве своего новорожденного ребенка в скоростном поезде «Ласточка», суд огласил приговор. Ей назначено наказание – 3 года лишения свободы. Фигурантка уголовного дела отправится отбывать наказание в колонии общего режима. Об этом сообщает пресс-служба столичной транспортной прокуратуры.

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Отмечается, что дело рассматривалось в Лефортовском суде Москвы. Приговор вынесен с учетом тяжести совершенного преступления, а также личности подсудимой.