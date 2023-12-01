Матери-убийце новорожденного ребенка в поезде «Ласточка» вынесли приговор

Мать-убийцу новорожденного ребенка в поезде «Ласточка» приговорили к 3 годам лишения свободы
В Москве женщине, подозреваемой в убийстве своего новорожденного ребенка в скоростном поезде «Ласточка», суд огласил приговор. Ей назначено наказание – 3 года лишения свободы. Фигурантка уголовного дела отправится отбывать наказание в колонии общего режима. Об этом сообщает пресс-служба столичной транспортной прокуратуры.
Отмечается, что дело рассматривалось в Лефортовском суде Москвы. Приговор вынесен с учетом тяжести совершенного преступления, а также личности подсудимой.
Ранее сообщалось, что 25-летняя женщина самостоятельно родила и затем зарезала ребенка в туалете электропоезда «Ласточка». Тело младенца было найдено там 24 апреля 2023 года. Как установили криминалисты, мать-убийца нанесла своему новорожденному малышу 44 ножевых ранения. Также судмедэкспертиза показала, что на момент убийства ребенок был полностью жизнеспособен.