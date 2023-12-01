Задержан арендатор хостела в Алма-Ате, в котором погибли 13 человек

Задержан арендатор хостела в Алма-Ате, где в результате пожара погибли 13 человек.

Об этом сообщает прокуратура Казахстана.

«Прокурорами по подозрению в совершении данного преступления задержан и водворен в ИВС арендатор хостела Мухамедъяров А», — говорится в сообщении.

Уточняется, что уголовное дело находится на контроле Генпрокурора.

Ранее сообщалось о двух погибших в ходе пожара россиянах, всего погибли 13 человек.