Похищенная под Калугой девочка рассказала о преступлении

Похищенная в Козельске девочка рассказала, что ее посадили в автомобиль и надели на голову мешок. Об этом в понедельник, 1 декабря, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

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По ее словам, ребенок рассказал полицейским, что по дороге из школы ее встретили трое мужчин и женщина, которые посадили ее в автомобиль, надели на голову мешок и привезли в частный дом. Там девочка пробыла некоторое время, после чего ее отвезли в другое место и высадили на дороге, передает портал «МВД Медиа».

Пропавшая в Калужской области восьмилетняя девочка, от мамы которой требовали выкуп в полтора миллиона рублей, была найдена в Тульской области. Неравнодушные люди заметили ребенка в Белевском районе на обочине проезжей части. О произошедшем они немедленно сообщили в полицию.